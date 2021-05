L'ex Birindelli: «Dura con i rossoneri, ma Pirlo deve salvare la stagione»

Piergiorgio Bruni

Undici stagioni nella Juve, oltre 300 partite disputate, Alessandro Birindelli è quasi una bandiera bianconera e di partite come Juve-Milan ne ha giocate tante e di tutti i tipi.

Quest'anno c'è in palio un posto per la Champions. Visti gli ultimi risultati, chi ha scaricato di più le pile tra Juve e Milan?

«Il Milan è quella che proviene da un percorso di partite più lungo e faticoso, il calo è stato fisiologico».

Pioli, però, sembra essere finito sulla cosiddetta graticola. Concorda?

«Un certo tipo di stampa, purtroppo, in 3 minuti riesce a disfare un lungo ed eccellente lavoro svolto. Un lavoro difficile, complicato peraltro dalla situazione pandemica. Non si può passare da uomo copertina del Milan, da uomo della rinascita del club a colpevole di tutto. Pioli ha avuto la sfortuna, durante i momenti cruciali della stagione, di non poter contare su qualche calciatore fondamentale. Lo scontro diretto di domenica sera, comunque, ci chiarirà meglio le idee».

Ecco, che cosa si aspetta davvero da questo Juventus-Milan?

«Una gara bella e aperta. I ragazzi di Pirlo sono chiamati a trovare quella continuità di risultati che sono un po' mancati durante la stagione. I rossoneri, invece, devono stringere i denti e chiudere l'annata in bellezza».

Sembrava impossibile in passato, ma oggi la Juventus rischia di restare fuori dalla Champions.

«In realtà rischia tanto quanto le altre; sono tutte in corsa e alla pari. I bianconeri devono imparare ad avere pazienza e vincere pure le gare sporche».

Lotta Champions a parte, Allegri tornerà ad allenare la Vecchia Signora?

«All'80% dico di sì. Pirlo ha le sue responsabilità, ma pure la dirigenza ne ha».

Alla Roma arriva Mourinho.

«Personaggio pesante; ha carisma e personalità, sa togliere pressione alla squadra e a usarla a proprio favore. Farà un ottimo lavoro».

La Nazionale: che cosa si aspetta dalla squadra del ct Mancini agli Europei?

«Farà benissimo dandoci grandi soddisfazioni. Ha qualità, corsa, giovinezza e una fantastica guida tecnica».

