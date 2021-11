Archi di luce e verde, abeti e camelie lungo tutto il percorso, pini addobbati agli ingressi dei negozi, una spiga dorata sospesa gli incroci, «in segno di abbondanza e prosperità». nel Quadrilatero della moda ieri sera si è acceso il Natale. L'associazione amici della storica via ha bruciato tutti sul tempo e attaccato lo spina alle sue decorazioni e illuminazioni in via della Spiga e in via delle Forze Armate, in collaborazione con il Comune e con il supporto di Ralph Lauren, che proprio ieri ha inaugurato il suo nuovo negozio al numero 5 di via della Spiga, in uno storico palazzo, un tempo patrimonio del Pio Albergo Trivulzio, riqualificato dal marchio: ospita lo store, un bar con ingresso indipendente e giardino sul retro. Le luci resteranno accese fino al 10 gennaio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:01

