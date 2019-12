Anche in Duomo si rinnova la tradizione del concerto di Natale per Milano. Oggi torna nella cattedrale la musica per le Festività, offerta alla città dalla Veneranda Fabbrica e dal Comune. Stasera sarà protagonista laBarocca, l'ensemble specializzato in musica sei-settecentesca dell'Orchestra Verdi, diretto dal maestro Ruben Jais. E affiancato dall'ensemble vocale diretto dal maestro Jacopo Facchini e da quattro voci soliste.

Il programma musicale prevede estratti dall'Oratorio di Natale per soli, coro e orchestra BWV 248 di Johann Sebastian Bach (Prima e Sesta cantata). L'Oratorio di Natale è una delle più famose e più eseguite composizioni sacre di Bach (1685-1750). L'ingresso al concerto in Duomo, libero fino ad esaurimento posti, sarà consentito a partire dalle 18.45.

Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA