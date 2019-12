Sono ospiti di eccezioni quelli che parteciperanno questa sera alla cena di gala nello sfarzo della Sala delle Otto colonne a Palazzo Reale. E per loro il museo di piazzetta Real sarà eccezionalmente chiuso al pubblico. Gli invitati sono duecento poveri della città, gli homeless che bivaccano nelle strade di Milano o ospitati dai centri della Caritas e del Comune. L'evento benefico è organizzato dall'ambasciata del Belize presso la Santa Sede. Per i clochard è stata organizzata una cena d'autore, firmata dallo chef stellato Filippo Lamantia. E non solo: a servire ai tavoli saranno ambasciatori e consoli, oltre al sindaco Sala e ai suoi assessori. Alla serata di gala ci sarà anche l'arcivescovo Mario Delpini, che prima della cena firmerà con i rappresentanti di 19 religioni un documento ecumenico che dichiara Milano città della misericordia.

Giovedì 19 Dicembre 2019, 05:01

