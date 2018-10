Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoVola alto su Milano il sound del jazz, planando sull'intera città.JazzMi alla terza edizione sciorina un fitto cartellone lungo 13 giorni, con 210 eventi, 500 artisti coinvolti e la novità delle periferie. L'edizione 2018 di JazzMi (1°-13 novembre) si è data, nelle parole dei direttori artistici Luciano Linzi e Titti Santini, una doppia missione: la prima, per l'appunto, è quella di giungere fino ai confini della città, la seconda di proporre nel programma accanto a nomi di big internazionali e nazionali come Chick Corea, John Scofield, Bill Frisell, Paolo Fresu, Paolo conte e stefano Bollani anche i big del futuro, le grandi promesse.Imperdibile l'unica data italiana di John Zorn & Bill Laswell al Teatro Dal Verme il 6 novembre, i concerti della star emergente britannica del neo-soul Judi Jackson (3 novembre), della francese Camille Bertault (7 novembre) e della trombettista britannica Yazz Ahmed (9 novembre), tutti al Teatro dell'Arte. Il 9 novembre suona anche Stefano Bollani al Conservatorio mentre Paolo conte è il 13 novembre agli arcimboldi. Nei weekend sono previsti incontri culturali e concerti gratuiti nelle zone di Quarto Oggiaro, Niguarda e Dergano, Chiaravalle, Corvetto e via Padova fra biblioteche, bocciofile e scuole, ma anche Villa Necchi, a Brera, al museo del 900.Tra i luoghi nobili della musica il Conservatorio (con Chick Corea), Blue Note (Ron Carter) e l'Alcatraz (Maceo Parker, l'11). JazzMi prende il via il primo novembre con lo storico Art Ensemble Of Chicago al Teatro dell'Arte: prima del live, l'attore Paolo Rossi leggerà un discorso di Martin Luther King sul potere inclusivo del jazz.Tra i fan dichiarati del festival, il sindaco Giuseppe Sala: «Sono sempre stato presente dichiara il primo cittadino Per molte decadi a Milano la fiammella del jazz ha resistito grazie a pochi eroi, come Cerri e Intra. Ora in città la musica è cambiata».riproduzione riservata ®