L'estate non è ancora finita, ma già si respira l'atmosfera del Natale.Almeno per la tradizionale mostra d'arte a Palazzo Marino, che per le festività ospita ormai da undici anni il quadro di un artista celebre. Questa volta è Perugino, con l'Adorazione dei Magi, protagonista dell'appuntamento natalizio. In Sala Alessi dal 28 novembre al 13 gennaio arriva il capolavoro realizzato dalle mani di Pietro Vannucci, detto Perugino (Città della Pieve, circa 1450 - Fontignano, 1523), protagonista del rinnovamento dell'arte italiana nel culmine del Rinascimento. L'Adorazione, prestata dalla Galleria Nazionale dell'Umbria, è stata realizzata dall'artista intorno al 1473 per la chiesa di Santa Maria dei Servi a Perugia. La grande pala d'altare è attribuita al periodo giovanile dell'artista e rappresenta il primo significativo impegno dell'artista a Perugia. L'esposizione a Palazzo Marino è curata da Marco Pierini, direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria, che grazie a questa iniziativa potrà procedere al restauro dell'opera prima del suo trasporto a Milano. «L'Adorazione è un'opera importante legata al tema delle festività, che stringe una relazione forte tra il nostro territorio a quello umbro, ricchissimo di storia, arte e tradizione», ha commentato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno. (P.Pas.)