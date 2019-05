L'estate è alle porte e si possono trovare nuovi luoghi per vedere i film, magari con un tocco di nostalgia, all'America Graffiti o alla Happy Days: il Drive In.

Dal 24 maggio al 30 luglio uno dei simboli della cultura pop americana degli anni 50 arriva all'Idroscalo, dove ogni venerdì, sabato e domenica alle 21.30 sarà possibile rivedere a bordo lago sotto le stelle, comodamente seduti nelle proprie automobili e con un maxi schermo, i migliori film della library Mediaset grazie alla collaborazione con Infinity, il servizio streaming del gruppo Mediaset. È una delle nuove proposte estive del Cinema Bianchini. Non il solo: sempre in tema cinema all'aperto sempre all'Idroscalo ma sulla sponda ovest, inaugura il 31 maggio il Cinema in Spiaggia by Infinity, che dal venerdì alla domenica, alle 21.30, fino al 30 Luglio, proporrà una selezione ad hoc dei film di Mediaset. Oltre a queste nuove sale prosegue la programmazione del Cinema Bianchini segreto, in giardino, in Università Statale. Prorogata fino al 15 Settembre, da martedì a domenica alle 19.50, la rassegna offre oltre al film, con una programmazione curata ca Cineteca Italiana, una visita all'Archivio Storico, al Sepolcreto della Ca' Granda. (P.Pas.)

Lunedì 13 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA