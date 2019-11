L'escape room da paura: ragazza precipita, è grave

Le avevano assicurato una serata di paura e divertimento. Ha vissuto solo la prima la donna di 30 anni che martedì sera è precipitata a causa del cedimento di una parte di pavimento in una escape room in via Brunetti. Un volo di quasi tre metri che poteva esserle fatale. Si è salvata perché è atterrata su un divano che casualmente si trovava proprio sotto di lei al piano inferiore. Sono comunque gravi le sue condizioni: i medici dell'ospedale Sacco hanno emesso una prognosi di 20 giorni per vari traumi agli arti e alla schiena.

Alle 22,30 era entrata assieme a 6 amici nella Casa maledetta, una villetta ricostruita in stile ottocentesco in cui si svolge da mesi un gioco di gruppo immersivo: risolvere gli enigmi nell'abitazione fino a trovare la via d'uscita. Ora il problema sarà rientrare, perché i vigili del fuoco hanno sequestrato i locali per accertarne l'agibilità. Intanto il magistrato di turno ha aperto un'inchiesta per lesioni colpose gravi e a breve gli atti saranno trasmessi al pm Sara Arduini che fa parte del dipartimento della salute e della sicurezza pubblica del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano.(S.Gar.)

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

