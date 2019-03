L'eroe dei due mondi dal Milan al suo Brasile

Luca Uccello

MILANO - Si è preso il Milan e ora il Brasile. L'ha conquistato dal primo minuto sia con Gattuso come con Tite. La storia di Lucas Paquetà ha dell'incredibile.

Da giovane promessa a giocatore fondamentale per i rossoneri come, forse, per la sua Nazionale verdeoro. In Patria sono già impazziti per lui, per l'esordio con gol nell'1-1 contro Panama, per quello che si intravede dalle sue giocate. Un giocatore che Kakà ha già battezzato come possibile erede, uno di quelli che se ne vedono in giro. «Andare in campo col 10 della Seleçao è una grande esperienza per lui, scriverà la storia con il Brasile come in Italia». Anche in Nazionale, Paquetà ha giocato nel ruolo che Gattuso gli ha scelto nel Milan. Un ruolo di sacrificio ma anche di grande libertà, con la possibilità di inserimenti spesso devastanti.

Da qui è nata la sua prima rete con il Brasile, da qui potrebbe svilupparsi e crescere ancora un giocatore delle grandi potenzialità. È indubbio che Lucas è stato fin qui fondamentale come interno di centrocampo, tanto da cambiare faccia alla mediana rossonera. Dopo la grande prova con la maglia del Brasile, anche la Champions League ha voluto congratularsi con la stella del Milan Lucas Paquetá.

Questo il messaggio apparso sul profilo Twitter della competizione: Futura stella della competizione? Un augurio, una speranza che non si auguro solo lui ma anche Leonardo che l'ha scelto, l'ha voluto fortemente rischiando tanto. Da un sorriso a un mal di pancia che non c'è. Patrick Cutrone è felice di essere al Milan e non pensa assolutamente di andare via, per giocare con maggior continuità. Questo il pensiero del suo agente Giovanni Branchini che allonta Fiorentina, Borussia Dortmund e, soprattutto Torino. «Patrick sa benissimo che questa è una stagione di crescita. Quindi nessuno di noi ha mai minimamente pensato di fare le valigie». Naturalmente «spera di poter dare il massimo contributo per la qualificazione in Champions e per la Coppa Italia, ma è consapevole della situazione. Rispetta le scelte di Gattuso e le qualità dei suoi compagni». Quindi «sono false tutte le voci di accordi con altri club, in particolare quello sul Torino». Amen.

