L'ergastolano muto davanti al gip

Ha scelto di non rispondere alle domande, davanti al gip, e di chiudersi nel silenzio Antonio Cianci, l'ergastolano 60enne che negli anni 70 ha ucciso 4 persone: una guardia giurata nel 1974, quando aveva solo 15 anni, e tre carabinieri nel 1979. Sabato scorso - appena uscito dal carcere di Bollate per un permesso premio ottenuto per buona condotta, ha tentato di uccidere un 79enne durante una rapina, colpendolo al collo con un taglierino nei sotterranei dell'ospedale San Raffaele: l'anziano è salvo per miracolo.

L'interrogatorio del pluriomicida si è tenuto nel carcere milanese di San Vittore. Cianci, assistito dal suo difensore, l'avvocato Ursula Lionetti, ai è avvalso dlla facoltà di non rispondere. Il gip Ilaria De Magistris depositerà a breve il suo provvedimento per tentato omicidio e rapina. Scontata in questo caso, come chiesto dal pm Nicola Rossato, la convalida dell'arresto e l'ordinanza di custodia in carcere.

Mercoledì 13 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA