L'enigmatico Amleto secondo Gifuni

«Come in nessun'altra delle sue opere, Shakespeare dichiarava, con Amleto, tutto il suo amore per un'idea di teatro. Spettri, nevrosi e malinconie. E anche il potere si smaschera giocando». Chi parla è Fabrizio Gifuni che incontra di nuovo il principe di Danimarca, ma questa volta attraverso la musica di Shostakovik, che alla più celebre delle tragedia del Bardo dedicò un affascinante affresco sonoro. Il risultato è Concerto per Amleto, da oggi a domenica allo Strehler, in cui la prodigiosa voce recitante di Gifuni si intreccia all'esecuzione dell'Orchestra Verdi diretta da Rino Marrone. Una raffinata, conturbante drammaturgia musicale e teatrale che si immerge negli enigmi eterni di Amleto nelle suggestioni di un viaggio in equilibrio tra note e parole.(O.Bat.)