L'enigma del guerriero Vidal da pupillo di Conte a riserva

Alessio Agnelli

Inter, corazzata da battaglia: a salve solo il Guerriero Vidal. Proprio lui, il prototipo del soldato di Antonio Conte e l'acquisto per cui il tecnico salentino si è battuto di più e senza soluzione di continuità (per oltre un anno e mezzo e tre sessioni di mercato) con Suning, pur di averlo in rosa. Arturo Vidal è la grande delusione dell'Inter capolista, quella che non ti aspetti, visti i presupposti e la conoscenza a 360 gradi dei metodi contiani, nonché un enigma in piena regola per l'immediato e per il futuro. Tre panchine nelle ultime 4 partite, un posto nell'11 di partenza ritrovato, a un mese e spicci dall'ultimo (in Fiorentina-Inter del 5 febbraio), contro l'Atalanta e perso dopo 52 minuti, con smorfia a evidenziare il fastidio e il sorpasso di Christian Eriksen nelle gerarchie di squadra. Un solo vero squillo di tromba contro la sua' Juventus, con il più classico dei gol dell'ex nell'incrocio di campionato del 17 gennaio al Meazza. Per un totale di 2 reti (il 13 gennaio a segno anche in Tim Cup contro la Fiorentina) in 30 presenze stagionali con la maglia dell'Inter. Che il presente di Arturo Vidal in nerazzurro sia nebuloso è un dato di fatto, e acclarato dai numeri impietosi del 33enne cileno dal suo arrivo a Milano. Ma anche il futuro potrebbe essere a rischio, nonché oggetto di discussione tra l'ex Barcellona e la società nei prossimi mesi, se il trend non dovesse mutare. Per ora, da registrare, c'è solo l'ennesima occasione mancata dal Guerriero contro la Dea.

L'appuntamento per tutte le valutazioni del caso, invece, a fine stagione, con due strade aperte: la conferma, come da contratto (fino al 30 giugno 2022, a 6 milioni a stagione), o l'addio per motivazioni tecniche e di bilancio (il previsto taglio del monte ingaggi). Fino a gennaio, il principale indiziato di taglio era Christian Eriksen (7,5 a stagione fino al 2024). A giugno potrebbe essere Vidal, vista la titolarità acquisita del danese e la soluzione Flamengo per il cileno: Quando ci ha visto vincere la Libertadores nel 2019, Arturo è impazzito - ha rivelato il brasiliano Rafinha, con Vidal al Bayern Monaco -. Gli piace molto il Flamengo, ha tanta voglia di giocare qui.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA