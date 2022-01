L'Emergenza non ferma Milano che cerca l'impresa a Barcellona

Trasferta insidiosa per l'Olimpia. Oggi (palla a due ore 21:00) i biancorossi saranno di scena sul campo del Barcellona, attualmente la miglior squadra dell'intera Eurolega. Coach Messina è alle prese con tante defezioni. Out Mitoglou, Shields, Datome e Daniels. Sarà una gara speciale per Delaney, ex blaugrana (stagione 2019/20). I precedenti sono a favore del Barça (14-10) ma, all'andata, ha vinto l'AX: Affrontiamo una delle grandi favorite per il titolo, una squadra che fa dell'aggressività difensiva e della disciplina in attacco le proprie armi principali. Noi stiamo gradualmente recuperando i giocatori che hanno avuto il Covid e questo potrebbe aiutarci in una partita in cui controllo dei rimbalzi e circolazione della palla contro i loro cambi difensivi saranno fondamentali, le parole di coach Messina. (F.Pon.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA