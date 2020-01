L'EMERGENZA

Le polveri sottili hanno abbassato la testa, ma non così tanto da poter sperare in un ricambio radicale dell'aria. Complice la pioggia di venerdì notte, sabato la concentrazione media di pm 10 è rientrata sotto la soglia a tutela della salute dei 50 microgrammi per metro cubo, fermandosi a 48,9. Inferiore, ma non di tanto. I divieti severi del protocollo Aria rimangono ancora attivi. Si attendono oggi i valori registrati domenica dalle centraline dell'Arpa per decidere se revocarli dopo due giorni consecutivi di polveri sottili nella norma. La cappa di veleni, fino a sabato, ha soffocato Milano, quasi ininterrottamente dallo scorso 27 dicembre, con una tregua di un giorno, il 5 gennaio. E il meteo annuncia ancora sole e aria stagnante. Oggi dell'emergenza inquinamento se ne parlerà in un vertice in Prefettura con Regione Lombardia e ministro dell'Ambiente Sergio Costa. (S.Rom.)

riproduzione riservata ®

Lunedì 20 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA