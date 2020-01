L'EMERGENZA

Si va verso le misure antismog più severe, perché l'aria non migliora. Fra le vie del centro si vedono sempre più turisti girare con la mascherina e anche i ciclisti si coprono bocca e naso. Il pm10 supera del doppio il limite di legge: le centraline Arpa hanno rilevato sabato in Senato 100 mg/mc, scesi domenica a 57,4. Domani si arriverà a 8 giorni consecutivi di smog fuorilegge, 16 giorni dal 23 dicembre, con una tregua solo il 5 gennaio.

Se la situazione non migliora, giovedì la Regione potrebbe far scattare i divieti di secondo livello del protocollo Aria, che costringerebbero in garage anche i diesel Euro 4 commerciali. A oggi non possono circolare quelli di privati oltre a dover limitare la temperature di case e negozi ai 19 gradi. Il meteo non verrà in soccorso. Niente pioggia e nemmeno un alito di vento almeno fino al weekend. Buona pratica per il Comune è quella di lasciare l'auto in garage e preferire i mezzi.(S.Rom.)

Martedì 14 Gennaio 2020, 05:01

