L'eleganza è racchiusa in uno scatto

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il fashion, i nuovi fotografi italiani, i valori dell'inclusione sociale e il senso dell'essere maschio oggi. Sono i temi clou della edizione numero tre del Photo Vogue Festival che si inaugura oggi.Centri nevralgici Palazzo Reale e il Base di via Bergognone. Nel primo si tiene fino al 9 dicembre la personale di Solve Sundsbo, fotografo di moda norvegese considerato fra i più coraggiosi e innovativi (nella foto un suo scatto).Al Base due mostre collettive: Embracing diversity e All That Man Is. Fashion and Masculinity Now, ovvero il dialogo con il diverso e con il maschile, due temi molto attuali. Tra gli altri spazi che si aprono alla fotografia, una trentina, da segnalare l'Armani Silos con Italian Panorama, collettiva di giovani talenti della fotodi moda italiana. (P.Pas.)riproduzione riservata ®