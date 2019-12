L'edicolante vende cocaina negli astucci dei film porno

Salvatore Garzillo

La crisi delle edicole, che stanno sparendo come le lucciole d'estate, non sembrava aver toccato quel chiosco, benché restasse aperto solo poche ore per notte: l'edicola all'angolo tra via Nono e via Cenisio aveva sempre un bel numero di clienti.

Gli agenti del commissariato Sempione hanno scoperto il segreto: nelle custodie dei film porno c'erano le dosi di cocaina e hashish. Il sistema trovato dal proprietario, il 48enne Giuseppe A., è stato svelato al termine di un'indagine partita proprio da una segnalazione arrivata ai poliziotti diretti da Anna Laruccia. «L'attività di rivendita giornali era ormai una copertura - ha spiegato la dirigente del commissariato Sempione - quando abbiamo fatto irruzione sugli scaffali c'erano quotidiani e riviste vecchi di anni. L'edicolante ci ha detto che aveva parecchi debiti e che questo lavoro gli serviva per risalire la china».

Il 48enne ha un vecchio precedente per furto ma nessun trascorso con la droga. A suo dire lo spaccio di cocaina è stato l'estremo tentativo per saldare i conti con i creditori. Era attento ai numeri, lo dimostra l'agenda (anche questa del 2003) su cui appuntava la contabilità della droga. Gli agenti, dopo una serie di controlli svolti nel mese di novembre, sono intervenuti sabato: hanno atteso l'ingresso di cinque clienti per entrare in azione. Proprio ascoltando uno di loro hanno scoperto che la parola magica per comprare le dosi era questa: «È arrivato il Corriere dello Sport?». Il cane antidroga ha impiegato poco per trovare il nascondiglio. Tra le vecchie riviste e una scatolina di metallo con giochi per bambini sono emersi 13 grammi di cocaina (già suddivisa in palline) e 35 di hashish. Altri due grammi erano all'interno della custodia di un film porno d'autore: Vi presento mia moglie di Mario Salieri.

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 05:01

