L'ecologista Fedrighini nella lista Beppe Sala

Enrico Fedrighini, attuale consigliere comunale di Milano Progressista e storico esponente dei Verdi della città, sarà candidato alle elezioni comunali nella lista civica Beppe Sala sindaco.

«La proposta verde ed ecologista a supporto della mia candidatura è rappresentata da Europa Verde, però conosco Fedrighini da una dozzina d'anni e so quello che può fare» ha detto Sala.

Sul tema dell'ambiente il sindaco, che ha aderito ai Verdi europei, ha spiegato che sabato parteciperà al consiglio generale del partito «per portare la testimonianza di come una città come Milano possa inserirsi in questo processo evolutivo.».

Per Fedrighini «Milano è capofila delle città per contrastare i cambiamenti climatici. A Sala un ecologista come me servirà».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Maggio 2021, 05:01

