L'avversario, per il Cagliari l'ultimo colpo a San Siro rossonero è datato 1997

MILANO - Il 1° giugno 1997 il Cagliari di Carlo Mazzone sbancò San Siro battendo con un gol di Muzzi il Milan. Era l'ultima giornata di un torneo che i rossoneri, allenati da Arrigo Sacchi, terminarono all'undicesimo posto, il peggior risultato dopo la retrocessione del 1981-82.È stata quella l'ultima affermazione in serie A dei sardi in casa del Diavolo. Poi un solo pareggio (2-2 il 17 ottobre 1999, con Alberto Zaccheroni e Renzo Ulivieri sulle due panchine) e ben 14 successi del Milan, di cui 13 consecutivi.Serie lunghissima iniziata con l'1-0 del 19 febbraio 2005, deciso da Serginho in recupero, con i rossoneri in dieci per l'espulsione di Pancaro ed in testa con la Juventus dopo la 25ª giornata.Nella scorsa stagione vittoria estiva (27 agosto 2017) per Vincenzo Montella, a punteggio pieno (alla luce anche del successo all'esordio a Crotone) dopo il 2-1 del Meazza, cin reti di Cutrone, Joao Pedro e Suso. (M.Sar.)riproduzione riservata ®