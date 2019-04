L'AVVERSARIO

ROMA - Poche parole per Simone Inzaghi, è arrivato il momento di passare ai fatti. Alla vigilia della sfida contro il Milan che vale la finale di Coppa Italia il tecnico biancoceleste preferisce non perdersi troppo in chiacchiere e fotografa il delicato momento che attraversa la squadra senza troppi giri di parole: «Si è parlato molto della brutta figura che abbiamo fatto sabato scorso contro il Chievo, ora c'è voglia di riscatto nello spogliatoio. Ci giochiamo tanto della nostra stagione, vogliamo prenderci una finale che per noi rappresenta un grande obiettivo». Si parte dallo 0-0 maturato all'andata all'Olimpico, in una notte la Lazio si gioca una stagione intera. Lunedì a Formello il presidente Claudio Lotito è stato molto chiaro ed ha chiesto a tecnico e giocatori di vincere la Coppa Italia per dare un senso alla stagione.(E.Sar.)

