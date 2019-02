MILANO - Ora o mai più. Il Napoli ha l'ultima grande occasione per provare a dare un brivido a un campionato praticamente chiuso da un Juvecannibale. Novanta minuti per provare a ridurre la distanza in classifica, riportala a -10, ma senza farsi illusioni. Oggi l'obiettivo è l'Europa League oltre che tenersi strettissimo il secondo posto.

Una sfida da brividi contro i campioni che riuscirà a riportare al San Paolo il calore del pubblico di casa, da tempo in disaccordo con il suo presidente. A Parma è arrivata la quinta partita consecutiva di campionato senza subire reti e la conferma di un equilibrio in campo mancato a lungo. Poi c'è Arek Milik, balzato a quota 14 in classifica bomber pronto a giocare ancora al fianco di Mertens per sfidare CR7 & C.(L.Ucc.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA