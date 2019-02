L'AVVERSARIO

Massimo Sarti

MILANO - «Siamo in forma e vogliamo conquistare i tre punti contro il Milan». Il giovane attaccante dell'Atalanta Musa Barrow sta ultimamente trovando poco spazio, vista l'esplosione clamorosa di Duvan Zapata, gli sprazzi di classe di Josip Ilicic e la regia offensiva del Papu Gomez. Intanto avverte i rossoneri: la Dea sabato cercherà il sorpasso al quarto posto sul Diavolo, per continuare a sognare un clamoroso posto in Champions.

Più prudente nelle dichiarazioni l'esperto Andrea Masiello, che al fianco di Barrow ha incontrato i tifosi nerazzurri a Oriocenter. «Col Milan sarà una sfida di alta classifica, ma il campionato è ancora lungo. Vincere è sempre difficile e in un torneo così equilibrato si fa anche in fretta a scivolare. Dovremo restare uniti come squadra ed i tifosi ci aiuteranno».

