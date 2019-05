L'avanguardia va in campeggio

Spettatore, dimentica la tua comoda poltroncina in platea, il teatro è andato oltre, molto oltre. E ti chiede intervenire nella rappresentazione. In situazioni spesso anomale. In una tenda da campeggio, per esempio. È quello che succede in Hors Camp di Ivana Müller, artista croata di stanza a Parigi, che porta alle estreme conseguenze il concetto di partecipazione. Originariamente concepito come performance en plein air e poi rimodulato in versione indoor, è ancora oggi a Milano per il festival Fog, trasformando il palco del Teatro dell'Arte in un vero campeggio con piccole tende pronte ad accogliere due persone per volta. Non si conoscono tra loro, trovano un testo, una conversazione scritta che devono leggere. È sempre la stessa, ma ogni volta cambia perché in ogni tenda avviene un incontro unico e irripetibile. Basta un dettaglio e diventa tutta un'altra storia. (O.Bat.)

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

