L'auto truccata con 30 chili di droga

Sembrava solo un'auto parcheggiata da molto tempo, ma in realtà all'interno nascondeva un deposito di droga usato due trafficanti milanesi, entrambi pregiudicati.

I due, A.M.S., 58 anni, e A.P.F., 52, con un lungo curriculum criminale, sono stati bloccati dagli uomini della squadra mobile proprio mentre armeggiavano sull'auto, una Citroen Xara ferma in via Corazzini, a Precotto. Nel cruscotto e nelle bocchette d'areazione avevano ricavato dei vani per nascondere lo stupefacente. La vettura è intestata a una donna romena residente nella provincia di Venezia, a nome della quale risultano intestate diverse altre auto.

In totale sono stati sequestrati 28 chili e mezzo di hashish, 1,6 chilogrammi di marijuana, circa un etto di cocaina e una pistola modello Makarov dotata di un silenziatore artigianale, oltre a diecimila euro in contanti.

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

