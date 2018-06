L'auto incastrata sotto a un tir: salvi la madre e i due figli

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Uno schianto nella notte e un'auto che si infila sotto un tir e si accartoccia. A bordo una mamma di 49 anni coi suoi due figli di 13 e 19 anni. Lo spettacolo che si è presentato ai soccorritori, poco prima dle casello di Melegnano, ha fatto temere per la vita dei tre, ma per fortuna nessuno è in pericolo. La conducente per cause ancora da accertare, intorno alle 3 della scorsa notte è finita contro un mezzo pesante fermo all'altezza del casello di Melegnano (Milano) e la sua auto si è infilata sotto il camion schiacciandosi. I feriti sono stati estratti dai vigili del fuoco e trasportati in codice giallo dal 118. La madre e il figlio 13enne all'ospedale S.Raffaele, mentre l'altro ragazzo, di 19 anni, è stato portato a Niguarda. Sul fatto gli accertamenti sono in corso da parte della polizia stradale