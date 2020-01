L'autista: «Il turno di notte è un dramma»

Mauro Baroni, coordinatore sindacale Filt Cgil gruppo Atm, le aggressioni sono calate ma voi dite di non essere tranquilli. Perché?

«Il report delle aggressioni è condiviso dai sindacati, ma il personale Atm continua a temere per la propria incolumità perché l'utenza si è incattivita. Sono troppe e continue le prepotenze, dagli spintoni alle parolacce, che rischiano di degenerare in assalti fisici veri e propri».

Temete ogni giorno?

«Si. Le minacce velate, i diverbi accadano quotidianamente, ma ormai non le denunciano più perché ci siamo abituati. E l'iter della denuncia non porta poi a un nulla di fatto. Tentiamo di gestire la situazione».

Ovvero?

«Gli autisti più giovani sono più esuberanti, ma i padri di famiglia di una certa età tentano ogni volta di mantenere la calma per timore di tornare a casa con il volto tumefatto o peggio».

Dove e quando avete più paura?

«Le situazioni critiche si presentano su ogni linea, alcune ovviamente più a rischio. E dalle 23 alle 3 di notte è un dramma, perché gli utenti che salgono sono problematici. Non è il lavoratore con famiglia che rincasa, ma giovani scapestrati, extracomunitari e italiani sbandati della movida».

Che cosa chiede il sindacato?

«Il rischio zero non esiste, ma è fondamentale il rafforzamento dei controlli delle forze dell'ordine. Squadre miste, per esempio, formate da poliziotti o vigili in borghese oppure in divisa, che accompagnano gli uomini della security Atm».(S.Rom.)

Venerdì 24 Gennaio 2020, 05:01

