«L'aumento? Aiuta Milano»

Simona Romanò

Prosegue la discussione in consiglio comunale sull'introduzione della Giunta del nuovo biglietto Atm, che aumenta a 2 euro, insieme a un pacchetto legato alle tariffe per muoversi sui mezzi pubblici di Milano e hinterland. L'assessore alla Mobilità Marco Granelli spiega le ragioni della manovra.

Assessore Granelli il centrodestra prova a trattare con il consiglio chiedendo l'introduzione del biglietto smart (50 centesimi per viaggiare 30 minuti). Cosa ne pensa?

«Faciliterebbe l'evasione. Sembra un vantaggio, ma in realtà non lo sarebbe perché sarebbe utilizzato quasi esclusivamente dai turisti che viaggerebbero a 50 centesimi, facendo ricadere ancora di più le spese del trasporto sui milanesi».

La sua maggioranza, invece, chiede il biglietto breve (tragitti ridotti a un costo low cost). È fattibile?

«È un buon strumento, però, deve essere strutturato bene per non favorire l'evasione. Pensiamo di introdurlo nel 2020 con tutti gli accorgimenti anti-furbetti».

Perché approvare in fretta la manovra?

«Mette in sicurezza il nostro trasporto pubblico. Non serve per far quadrare il bilancio del Comune, ma per far funzionare meglio i mezzi: l'amministrazione ogni anno spende 140 milioni, ma non bastano. Noi stiamo incentivando i mezzi pubblici, ma i finanziamenti di Regione e Stato diminuiscono e, a settembre, Milano non avrà più 15 milioni di stanziamenti. Dobbiamo recuperare risorse».

Per il centrodestra è una manovra iniqua.

«Bugia, perché non aumentano gli abbonamenti; non penalizza chi utilizza abitualmente i mezzi; per la prima volta il biglietto in metrò varrà 90 minuti per più timbrature; non danneggia le fasce più deboli, anzi, per giovani e anziani si amplia il servizio».

Come?

«Il Senior Off Peak, ad esempio, usato da 100mila anziani, varrà in superficie da inizio servizio e non solo dalle 9,30, a costo invariato, 16 euro».

E per i giovani?

«L'abbonamento è invariato e ridotto fino a 27 anni anziché 26; e sono estese le agevolazioni fino ai 30 anni con Isee sotto i 28mila».

Il centrodestra attacca perché avete raddoppiato il biglietto da Pisapia.

«La Moratti scrisse in un documento che doveva aumentare il biglietto Atm oltre due euro, ma non ha avuto il tempo di farlo».

Martedì 11 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA