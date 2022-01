L'ATTORE AVEVA 91 ANNI

È stato il fantasmagorico presidente Borlotti della Longobarda nell'indimenticabile film con Lino Banfi, L'allenatore nel pallone.

È morto a Genova Camillo Milli e l'Italia del cinema è in lutto. Aveva 91 anni. La notizia è stata resa nota dalla famiglia. Da tempo era ricoverato in una clinica del capoluogo ligure per i postumi da Covid.

Ne L'allenatore nel pallone, Camillo Milli è il presidente Borlotti della Longobarda, la squadra che sale incredibilmente in serie A e che si ritrova allenata da Oronzo Canà, vate del pallone emarginato che condurrà grazie alla scoperta di un talento dal Brasile, Aristoteles, la squadra alla salvezza nonostante il piano del presidente di retrocedere di proposito per intascare i bonus finanziari.

Il pubblico appassionato di soap opera e televisione ricorderà certamente Camillo Milli per il ruolo di Ugo Conti nella popolarissima CentoVetrine, in onda su Canale 5 negli anni 2000. Ha fatto parte anche della popolare pubblicità carosello della China Martini, insieme a Ernesto Calindri e Franco Voli dal 1957 al 1963.

E anche tra i protagonisti nel mitico Fantozzi contro tutti Era sposato e viveva a Genova, ma era nato a Milano.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:01

