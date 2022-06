L'attesa è agli sgoccioli. Dopodomani, alla Segafredo Arena di Bologna (palla a due alle 20,45), inizia la serie finale tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. In campo ben 44 scudetti (28 per i biancorossi, 16 per i bolognesi). Sarà la quarta volta che le due regine del basket italiano si affronteranno nell'ultimo atto della stagione.

L'ultimo confronto in finale risale alla passata stagione con la netta vittoria delle V Nere allora guidate da coach Djordjevic (4-0 il finale). Avendo chiuso la regular season al primo posto, la Virtus ha il fattore campo a favore. Le prime due gare (la serie si gioca al meglio delle sette partite) sono infatti in programma a Bologna dove, storicamente, l'Olimpia ha sempre avuto qualche difficoltà (56 a 36 le vittorie a favore dei bolognesi).

Ovviamente riflettori puntati sul duello tra Messina e Scariolo, due dei coach più apprezzati (e vincenti) del nostro basket. Durante la stagione, i biancorossi hanno perso diversi elementi (Mitoglou, Moraschini e Delaney) ma, nell'ultimo periodo, sono rientrati tutti gli infortunati, compreso Melli. Dopo la forte delusione patita in Eurolega (eliminazione ai quarti di finale ad opera dell'Efes, poi trionfatore), l'AX punta a vincere lo scudetto per chiudere con il sorriso la stagione. Intanto, in vista della prossima stagione, Milano sarebbe vicina alla firma con Baron, guardia statunitense recentemente vista in maglia Zenit. Infine, l'addio di Rodriguez pare ormai inevitabile. Da Madrid sono certi del ritorno del Chacho al Real Madrid dove ha giocato per sei stagioni. (Fabrizio Ponciroli)

