L'atalantino, eroe quasi per caso, ammette: «Non pensavo di partecipare all'Europeo»

Fabrizio Ponciroli

Tanta euforia in casa azzurra dopo il terzo successo consecutivo ad Euro 2020. «Sono molto felice, è stata dura. All'inizio non sapevo neanche se avessi partecipato. È una giornata speciale per me e per la squadra. Questa Nazionale è davvero di tutti. Chi ha giocato poco nelle prime due gare, ha fatto vedere che siamo tutti titolari. Nel club è più dura se non giochi, qui è diverso», le parole di Verratti, tornato e subito protagonista. Il centrocampista azzurro crede nelle potenzialità della Nazionale: «Arrivare sino in fondo? Sicuramente, ci siamo anche noi ma dobbiamo pensare partita dopo partita. Ogni partita è difficile, non è vero che ci siano gare facili».

Una battuta anche sulle tre gare disputate a Roma: «L'Olimpico ci ha regalato grandi emozioni. Fantastico ritrovare gente e indossare questa maglia. Una grande emozione. Oggi (ieri, ndr) abbiamo dimostrato che tutti i giocatori che chiama in causa Mancini fanno la loro parte. Per me è un orgoglio indossare la maglia della Nazionale. Ci divertiamo, il palone arriva. Ti dimentichi anche che fa caldo», le parole di Chiesa, nominato MVP del match contro il Galles. Anche l'esterno d'attacco azzurro non si tira indietro: «Siamo da titolo? Non voglio dire nulla ma non ci tiriamo indietro dal sognare».

«È sempre bello ritrovare il pubblico dopo un anno e mezzo di sofferenza. Molto contenti del risultato. Nonostante i cambi, abbiamo fatto una grande partita. Per me è un sogno. Solo due anni fa ero a Parma. Mi sto godendo il momento», spiega Bastoni, un altro all'esordio a Euro 2020. Soddisfatto anche Pessina, autore del gol vittoria contro il Galles: «La forza di questa squadra è davvero il gruppo. Il mister riesce a trasmettere la fiducia a tutti. Qui ho ritrovato la mentalità, sempre offensiva, di Gasperini a cui devo tanto».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 05:01

