L'Atalanta si complica la vita col Midtjyllan: 1-1 firmato Romero

Marco Zorzo

Complicarsi la vita è una prerogativa di questa Atalanta. Comunque sia, l'1-1 raccolto a Bergamo ieri sera con i danesi del Midtjylland (primo punto per loro) consente alla banda-Gasp di essere al secondo posto del girone (grazie all'1-0 del Liverpool sull'Ajax). Morale della favola: la prossima settimana ad Amsterdam basterà un pareggio alla Dea per staccate il pass degli ottavi di Champions. In avvio Hateboer impegna Hansen che respinge in tuffo. Quindi Zapata spara alle stelle. Dalla parte opposta Scholz la mette dentro con una fiondata velenosa. Per il Papu e compagni tutta una partita in salita.

Atalanta che fatica, non trova le giocate solite, mentre i danesi vanno a meraviglia. Il mondo avverso per i nerazzurri bergamaschi svanisce con la zuccata di Romero, ma poco prima Sportiello e Dea salvati dalla traversa colpita di tacco da Kaba. La classifica recita: Liverpool 12 punti (primo e già qualificato), Atalanta 8, Ajax 7, Midtjylland 1. Gasp a fine contesa sorride a denti stretti: «Poteva andare peggio, ma anche meglio. Però va bene così: andiamo ad Amsterdam e per la qualificazione possiamo contare su due risultati». E per quello che si è visto fino a 10' dal termine, non è cosa da poco.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Dicembre 2020, 05:01

