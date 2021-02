L'Atalanta sfiora l'impresa in dieci Follia tifosi: in 3000 fuori lo stadio

Daniele Petroselli

Non riesce il miracolo all'Atalanta nell'andata degli ottavi di Champions League. A Bergamo passa di misura il Real Madrid per 1-0 al termine di una partita non bella ma molto fisica. Dopo le vittorie contro Liverpool e Ajax, l'Atalanta vive un'altra grande notte europea. E lo sa bene anche il tifo bergamasco che, nonostante l'appello anti assembramenti dell'Agenzie di Tutela della Salute locale, si è presentato a ridosso del Gewiss Stadium (in tremila fuori dall'impianto) per scortare il pullman della squadra e far sentire a Ilicic e compagni tutto il proprio calore con striscioni, bandiere, cori e fumogeni.

Contro un Real decimato dagli infortuni, i nerazzurri provano a giocarsela alla pari, ma tutto svanisce già al 17', complice una decisione contestatissima dell'arbitro Stieler, che per un contatto al limite dell'area dell'Atalanta tra Mendy e Freuler manda il centrocampista bergamasco anzitempo negli spogliatoi. Al 30' poi Gasperini perde anche Zapata per infortunio e tutto sembra complicarsi terribilmente.

La banda di Zidane sfiora almeno in un paio di occasioni il vantaggio nella prima frazione (miracoloso Gollini in pieno recupero su Casemiro), ma i padroni di casa, seppur in dieci, resistono e in contropiede vanno vicini al colpaccio, in particolare con Muriel.

Nella ripresa Modric e Vinicius spaventano la Dea, con il Real che prova a cingere in assedio il fortino bergamasco, ma senza risultato. Almeno fino all'86', quando Mendy trova l'angolino con un colpo da biliardo che penalizza fin troppo un'Atalanta comunque generosa e coraggiosa. E capitan Toloi a fine partita pensa positivo: «Abbiamo combattuto fino alla fine, giocare contro il Real è difficile, in 10 ancora di più. Il rosso è stato ingiusto, non era fallo da ultimo uomo. Dopo è stato tutto più difficile. Siamo ancor vivi però, possiamo giocare alla pari con loro. Andremo a Madrid (il 16 marzo, ndr) per vincere».

Nell'altra sfida della serata, Gabriel Jesus e Silva stendono a domicilio il Borussia Mönchengladbach e mettono il Manchester City di Guardiola (19 vittorie consecutive) con un piede ai quarti di finale.

