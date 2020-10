L'Atalanta se la vede con Liverpool e Ajax

Marco Zorzo

Poteva andare (forse) peggio. Inter e Juve hanno pescato le due star della Liga spagnola. A Conte è capitato il Real di Zidane, Pirlo invece va in... Barça. Per il resto, è cosa fattibile sia per i nerazzurri, che per i bianconeri.

Insomma, Lukaku & C. e CR7 (stellare la sfida con Messi) hanno nel mirino gli ottavi da centrare in modo concreto. Shakhtar e Gladbach per i nerazzurri. Soffia il vento dell'Est per Cristiano Ronaldo e i suoi fidi juventini: Dinamo Kiev e Ferenvaros. Ungheresi tornati in Champions a distanza di un quarto di secolo. E le altre due italiane? Insomma... I nostri pirati d'Europa della passata stagione, ovvero l'Atalanta targata Gasp, si sono beccati il Liverpool di Klopp, l'Ajax e i danesi del Midtiylland, new entry nella massima competizione europea. Sulla carta Papu Gomez e soci se la giocheranno con gli olandesi per il secondo posto, ma non è detto che il primo sia una chimera irraggiungibile.

Quindi la Lazio. Per la Simone Inzaghi band la qualificazione è decisamente alla portata, a patto che non venga interpretata come la passata Europa League. Zenit (testa di serie? Mah...), Dortmund e Bruges le avversarie di Immobile & C. Insomma, non pensiamo sia un'eresia azzardare quattro italiane qualificate per gli ottavi di Champions a febbraio. Cosa sicuramente fattibile, viste le potenzialità di Juve e Inter, ma pure l'Atalanta di Gasperini non scherza. La dimostrazione più lampante sono le due vittorie scintillanti in campionato (entrambe in trasferta, tra l'altro): 4-2 al Torino e 4-1 alla Lazio.

A proposito di Lazio, c'è da dire che Inzaghi non ha potuto schierare i nuovi arrivati finora, ma la difesa, quella, va registrata al più presto, vista la figuraccia rimediata con la Dea l'altra sera.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA