L'Atalanta sbatte contro l'Empoli: 0-0

MILANO - Ci ha provato in tutti i modi, l'Atalanta, ma niente da fare: ha sbatto contro il muro dell'Empoli e a un super Dragowski, portiere paratutto. Il posticipo del monday night finisce senza reti a Bergamo. Un punto prezioso per l'Empoli di Andreazzoli, che resta sì terz'ultimo, ma sale a quota 29, a due lunghezze dal Bologna. Occasione persa per i ragazzi di Gasperini, che puntavano ad agganciare il Milan al quarto posto a quota 55. La Dea di punti ora ne ha 53, uno in meno della Roma e a -2 dai rossoneri di Gattuso. Per i nerazzurri di Gasp il record dei tiri effettuati: 38, tra quelli andati fuori e dentro lo specchio della porta empolese, che è rimasta clamorosamente immacolata. La nota curiosa è che tra andata e ritorno, l'Empoli ha fatto quattro punti (3-2 in Toscana) e ieri, appunto.

La classifica: Juventus punti 84; Napoli 67; Inter 60; Milan 55; Roma 54; Atalanta 53; Torino 50; Lazio 49; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Sassuolo e Cagliari 37; Spal e Parma 35; Genoa 34; Udinese 32; Bologna 31; Empoli 29; Frosinone 23; Chievo 11.

(F.Pon.)

