L'Atalanta fa soffrire la Lazio (1-1) Gasp: «Col Diavolo sarà decisiva»

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Atalanta sette bellezze. All'Olimpico fa tremare la Lazio, salvata dal portiere Strakosha. Finisce 1-1 la contesa: rete iniziale di Barrow (2') pareggiata dal laziale Caicedo. Sta di fatto che a 180' dal termine della stagione è tutta da decidere la corsa Europa League. Milan a quota 60, Atalanta dietro di una lunghezza (e Fiorentina a 57 punti).Domenica lo scontro diretto a Bergamo tra i nerazzurri di Gasp e i rossoneri di Ringhio Gattuso, che all'ultima, a San Siro, se la vedranno con i Viola di Pioli. Così Gasperini a fine della contesa di ieri: «Abbiamo fatto una grande gara contro una Lazio lanciata verso la Champions. Abbiamo avuto tante occasioni e quindi c'è un rammarico per il risultato, ma non per la prestazione: è stato molto bravo Strakosha. Siamo venuti qui con l'intenzione di vincere, con i tre punti avremmo chiuso al 99% il discorso in chiave Europa League, ma va bene così. Il Milan? Ci arriviamo nella posizione che volevamo: ce la giochiamo in casa, sarà decisiva».