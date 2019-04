L'Atalanta (2-1) sbanca Napoli e aggancia i rossoneri

MILANO - Nel diluvio del San Paolo, in una serata da tregenda, il Napoli prima illude, domina, va avanti 1-0 con l'Atalanta (rete di Mertens al 28'), poi spreca nella ripresa e si fa sorpassare nel finale (1-2, l'ex Zapata al 69' e Pasalic all'80').

La squadra di Ancelotti dice così addio alla possibilità di conquistare già ieri sera, a cinque giornate dalla fine del torneo, la matematica certezza della qualificazione in Champions League: resta comunque saldamente al secondo posto, con sei punti sull'Inter, terza. Vola invece la squadra di Gasperini che con la vittoria al San Paolo agguanta al quarto posto il Milan di Gattuso e si conferma una delle maggiori accreditate a chiudere la serie A nelle prime quattro. A 5 turni dalla fine, sono ben 5 le squadre racchiuse in 4 punti e in lotta per il 4° e ultimo posto utile per l'Europa delle big.

