L'assassino di Jessica chiede i domiciliari: «Temo il Covid»

Alessandro Garlaschi, il tranviere 41enne già condannato all'ergastolo in secondo grado per l'omicidio della 19enne Jessica Valentina Faoro, nel febbraio 2018 a Milano, ha presentato alla Corte d'Assise d'Appello un'istanza di scarcerazione, tramite il suo difensore, l'avvocato Francesca Santini. In sostanza l'ergastolano ha chiesto una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, ovvero gli arresti domiciliari presso una casa di cura, di assistenza o di accoglienza specializzata nel contenimento di alcune patologie di cui soffre, «ovvero presso idonea struttura Rsa».

Nell'istanza alla Corte d'Assise d'Appello di Milano si legge che Garlaschi soffre di «diabete mellito di tipo 2» e «dal 2008 risulta insulina dipendente». Una condizione che richiederebbe «una valutazione approfondita della compatibilità del regime carcerario con le gravi patologie del Garlaschi, peraltro a rischio di complicazioni in ragione della diffusione del Covid.

La storia di Jessica, passata di affido in affido fin da quando era bambina, fino all'ultima sistemazione nell'appartamento di Garlaschi, che poi l'ha uccisa con 85 coltellate, è stata riepilogata mercoledì dai giudici della Prima Corte d'Assise d'Appello nelle motivazioni della sentenza che ha condannato in via definitiva Garlaschi all'ergastolo. «L'atroce morte di Jessica - scrivono i giudici - fu indirettamente agevolata dalla condizione di abbandono, di solitudine e dal venir meno di ogni tutelante sostegno emotivo che ha scandito e caratterizzato la breve vita della ragazza».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 05:01

