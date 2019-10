L'arte è anche questione di biologia. Almeno secondo Daniel Steegmann Mangrané, artista spagnolo adottato dal Brasile, che è ospite al Pirelli HangarBicocca con la sua «ossessione per la foresta pluviale».

È la mostra A Leaf-Shaped Animal Draws the Hand, curata da Fiammetta Griccioli e Lucia Aspesi. Oltre venti opere - che spaziano dalla serie di oltre 250 acquerelli alla scultura, dalla realtà virtuale all'olografia, passando per le pellicola in 16 mm e (ovviamente) per la botanica - per ripercorrere la ricerca dell'artista, che indaga sui temi della complessità ecologica, sulla fragilità del nostro ecosistema e sul rapporto tra uomo e natura.

Grazie alla combinazione di elementi naturali e «numerosi media, Steegmann mette in luce la complessità del suo lavoro e i tanti rimandi che si attivano tra le opere» che hanno l'obiettivo di ridisegnare (e riunire) il confine tra uomo e natura. Una linea sottile che secondo l'artista non esiste: «Dobbiamo ricominciare a vedere l'uomo come parte integrante della natura, non è una parte estranea, ne facciamo parte». Tra le ispirazioni dell'artista anche l'Italia e l'arte povera di «Mario Merz e Giuseppe Penone, il loro rapporto con lo spazio e la natura sono stati per me molto importanti». La mostra è al Pirelli Hangar Bicocca, di cui Steegmann ha ridisegnato anche gli spazi con un'installazione site-specific, fino al 19 gennaio 2020. (G.Pos.)

riproduzione riservata ®

Martedì 15 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA