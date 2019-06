L'arte di vivere, o vivere di arte. I grandi artisti, individui dotati ma spesso tormentati, hanno scelto più spesso la seconda strada. La prima, invece, è quella dei saggi. Noi che non siamo né grandi artisti né grandi saggi possiamo andare ad ascoltare (divertendoci e meditando) Leonardo Manera e Carlo Vanoni, rispettivamente comico di casa Zelig e critico d'arte, ne L'arte di vivere, questa sera e domani allo Zelig Cabaret. In registrazione per il canale Zelig Tv, lo spettacolo parte da ospiti illustri (l'attore Corrado Tedeschi oggi, il giornalista Ivan Zazzaroni e l'attore e musicista Moni Ovadia domani) per dimostrare come arte e vita si intreccino. «L'idea mi è nata quando stavo preparando uno spettacolo intitolato Il primo amore spiega Leonardo Manera Aprendo dei bauli collegati a parole chiave, cercavo di spiegare la vita a mio figlio. Ho pensato che chiedendo ad alcuni personaggi celebri quattro parole importanti per la loro vita, Vanoni avrebbe potuto rappresentarle con opere pittoriche di ogni epoca. Io, di mio, ci metto l'ironia. Un modo per avvicinare il pubblico all'arte contemporanea, soprattutto». Manera ha sempre amato l'arte: «Vedevo Vanoni sul canale tv d'arte Orler, gli ho telefonato e lui ha accettato subito». (F.Gat.)

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

