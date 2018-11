L'arte di diventare influencer adesso si impara in ateneo

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoInfluencer si diventa: ci credono e ne fanno uno slogan i creatori di Buzzoole Academy, marketing provider e vera scuola che prepara gli influencer di domani. Come? Utilizzando in veste di professori gli influencer di oggi. Presentata ieri la Buzzoole Academy è un progetto lanciato dall'Università Telematica Pegaso la cui missione strategica è mettere in connessione industria e brand con influencer preparati, in grado di saper raccontare i prodotti con linguaggio, tecniche e regole precise. «Pegaso è la prima università telematica a proporre un corso di questo tipo spiega Danilo Iervolino, presidente dell'Università La nostra piattaforma offre un metodo che coniuga in modo efficace studio e intrattenimento».Lo scopo dell'Academy, come spiega il Chief Marketing Officer dell'Academy Gianluca Perrelli è «fare da educatore e fornire nel più breve tempo possibile il know how ai futuri influencer». Sì perché calarsi in questa nuova professione diventare cioè punti di riferimento sui social media e costruire un rapporto diretto col pubblico - non è automatico: esiste un percorso di accrescimento delle competenze digitali e del miglioramento della presenza sui social. L'arte di metterci la faccia, usando il linguaggio giusto. Tra i corsi in programma, quelli su come diventare fashion blogger, foodteller e su come comunicare con i video. Info buzzoole.com e su Unipegaso.it.