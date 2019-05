L'arte del segno permanente o un pomeriggio con il naso all'insù. Sono due idee per il weekend a Milano.

Due appuntamenti divertenti sono il Tatuami Tattoo Convention e il Festival del Cielo, entrambi in cartellone domani e dopodomani. Il Tatuami, giunto alla settiman edizione e ospitato al Crovn Plaza Linate di San Donato (via Adenauer 3, ingresso 15 euro, sabato ore 10-23, domenica ore 10-21), è l'appuntamento di culto per gli appassionati del tatuaggio. Più di duecento artisti, tra cui le star italiane Amanda Toy, Sere Tattoo, Simo Snt, Pierluigi Deliperi, Marco Matarese, Alessio Lala, incontreranno il pubblico. In programma spettacoli, contest e mostre.

All'Up Town Park di via Pier Paolo Pasolini 3 (M1 Molino Dorino), Il Festival del Cielo (ore 10-23, ingresso gratuito su prenotazione al sito uptown-milano.it) è la festa perfetta per la famiglia, con aquiloni, droni, mongolfiere e simulatori di volo. Nell'area di 200 mila metri quadrati gli appassionati possono maneggiare i droni, costruire aquiloni e, chicca assoluta, volare in mongolfiera. (F.Gat.)

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

