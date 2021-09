L'arte come medicamento per «rigenerare le relazioni tra le persone»: così il nuovo direttore artistico Andrea Capaldi interpreta il senso della ventunesima edizione di Tramedautore, festival delle drammaturgie realizzato da Outis, da oggi al 19 settembre, con il Piccolo Teatro e con Mare culturale urbano.

Il programma è innervato da un'idea predominante: ritrovarsi di nuovo insieme ed esorcizzare le paure del presente. Con una festa-spettacolo si comincia oggi Teatro Studio Melato con Alla festa di Romeo e Giulietta, della compagnia napoletana Puteca Celidonia regia Benedetto Sicca per una riscrittura a più mani di uno dei capolavori di Shakespeare. Tra gli altri, Figli di un dio ubriaco di Balletto civile e Arturo di Niccolò Matchovich e Laura Nardinocchi.

Ore 20.30, biglietti 10/5 euro, info piccoloteatro.org.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA