L'aria è fuorilegge due giorni su tre

L'aria di Milano è malata: da inizio anno per due giorni su tre le polveri sottili hanno sforato il limite imposto dalla Ue a tutela della salute, ovvero 50 microgrammi per metro cubo, con picchi registrati in alcune centraline dell'Arpa di 101 mg/mc. E così a metà febbraio la città è arrivata a 33 giorni di pm10 fuorilegge: Milano ha quasi bruciato il bonus di 35 giornate concesso dall'Europa per proteggere i cittadini.

La concentrazione media nell'area metropolitana, martedì, era di 33 mg/mc, grazie al vento e alle misure emergenziali in vigore che costringono in garage anche i diesel Euro 4. Ma, secondo le previsione meteo, già da oggi ci sono le condizioni che «favoriscono la concentrazione degli inquinanti». Ciò significa che Milano si giocherà il bonus questo weekend.

Un record nero per il capoluogo, se si pensa che l'anno scorso la soglia era stata raggiunta ad ottobre. Una situazione che fa scattare la piena emergenza aria, proprio quando lunedì entrerà in vigore Area B e in scena va lo scontro fra Comune e Regione, con quest'ultima che chiede di «ammorbidire il provvedimento» che mette al bando i veicoli più inquinanti Diesel, a partire dall'Euro 3. Ieri il botta e risposta è stato via social. «La Regione dice che devo fare più deroghe per permettere di inquinare di più - scrive su Fb l'assessore alla Mobilità Marco Granelli io credo che servano più incentivi per cambiare il parco auto e non deroghe». E aggiunge, in aperto contrasto con il collega in Regione Raffaele Cattaneo: «Noi abbiamo messo soldi per non lasciare soli imprese e privati. Regione e Governo facciano altrettanto». Immediata la replica, sempre affidata a Fb, di Cattaneo: «La Regione è impegnata tanto quanto il Comune. Però non si devono necessariamente stangare i cittadini. Ho sollecitato ad avere considerazione per le fasce più fragili applicando deroghe per Isee sotto i 14mila euro, over 70, lavoratori turnisti e ambulanti».

