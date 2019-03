L'argentino non recupera e Icardi torna in gioco

Alessio Agnelli

MILANO - Anche Lautaro ko: si scalda Maurito? L'ultima parola spetterà a Luciano Spalletti, che avrà ancora due giorni e due allenamenti (la seduta di oggi e la rifinitura di domani pomeriggio) per svelare l'arcano. Ma, nel posticipo-Champions di domenica sera con la Lazio, il figliol prodigo Mauro Icardi potrebbe bruciare le tappe del ritorno in squadra, ritrovando un posto tra i convocati e in campo alla prima occasione. Ad aprire uno spiraglio per il rosarino l'infortunio dell'amico e connazionale Lautaro Martinez nell'amichevole di martedì tra Argentina e Marocco. Un sospetto affaticamento, che si è rivelato una distrazione al retto femorale della coscia destra (l'esito della risonanza magnetica di ieri all'Humanitas di Rozzano) e che terrà El Toro ai box per le prossime due settimane, con forfait certi contro Lazio, Genoa, il 3 aprile, e Atalanta (il 7) e con probabile rientro nella trasferta del 14 aprile a Frosinone. Quindi, avanti un altro in attacco. E per Spalletti due opzioni quasi obbligate contro l'11 di Inzaghi: il figliol prodigo Icardi, ieri al 3° allenamento in gruppo dopo 40 giorni da separato in casa, o l'ex laziale Keita Baldé, da falso nueve e motivatissimo anche come centravanti. «Sono a disposizione del mister per qualsiasi ruolo - ha sottolineato il senegalese ai microfoni di Sky Sport -, anche come punta centrale, pur non essendo quello più adatto a me, né il mio preferito». Più a suo agio sarebbe Maurito, uno che non risente dei fischi (più che probabili da parte del Meazza, a più di un mese e mezzo- il 9 febbraio, a Parma- dall'ultima partita) e che del ruolo conosce tutte le sfaccettature. Ma il condizionale è d'obbligo anche per questioni di condizione (non al top per Icardi, dopo 6 settimane di fisioterapia) e di equilibri interni, appena ripristinati. E pole position provvisoria per Keita, pronto al gol dell'ex. «Non vi so dire se esulterei - ha concluso il senegalese -, ma per rispetto della Lazio dico no inizialmente. Icardi? Sono rientrato da poco, so solo che chi c'è dà tutto e darà sempre tutto per l'Inter. L'obiettivo è continuare così, siamo terzi e ce la metteremo tutta per fare sempre di più. Chi salterà invece il 3° incrocio stagionale da ex con la Lazio è De Vrij. Quasi out pure Nainggolan.

