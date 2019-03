L'Argentina ritrova Messi con lui Dybala e Lautaro

Marco Zorzo

MILANO - L'ultima immagine di Leo Messi con la maglia dell'Argentina è una triste cartolina dal Mondiale in Russia, con l'Albiceleste eliminata agli ottavi dalla futura campione del mondo Francia. E un Messi in lacrime a fare i conti con l'ennesimo flop Mondiale. Riecco la Pulce otto mesi dopo con la Seleccion. Venerdì 22 al Wanda Metropolitano di Madrid guiderà l'assalto dei suoi al Venezuela. Ma tre giorni dopo non ci sarà nell'altra amichevole a Tangeri contro il Marocco. Con lui cinque italiani: Dybala, gli udinesi Musso e De Paul, il fiorentino Pezzella e l'interista Lautaro Martinez.

Niente Icardi, ovviamente, con il ct Scaloni che lo invita a risolvere al più presto la querelle con l'Inter: «Se giocherà in Coppa America (in Brasile a giugno, ndr) lo si vedrà tra qualche mese. Prima è necessario che risolva questa situazone». Spariti dal radar di Scaloni, invece, Higuain e Aguero. Per loro Argentina addio?

