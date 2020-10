L'Area B si rispegne: via libera anche ai vecchi diesel

Simona Romanò

Retromarcia del Comune: da oggi si spengono di nuovo le telecamere di Area B: in città potranno entrare anche i diesel più inquinanti. Palazzo Marino aveva deciso di riattivare i varchi, scatenando non poche polemiche, giovedì scorso, dopo il lungo stop per il lockdown: dopo soli 7 giorni, però, il dietrofront. «È necessario sospendere Area B in questa fase di emergenza» ha detto Sala. Quindi, via libera a tutte le auto per ridurre il numero di viaggiatori sui mezzi pubblici.

«In questo periodo dobbiamo continuare a monitorare l'andamento virus e del traffico precisa l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - di conseguenza, attivare o sospendere i provvedimenti di mobilità», che diventano molto flessibili. Poi, la replica a Regione e centrodestra, per i quali Area B non si sarebbe mai dovuta riaccendere: «Milano deve sconfiggere il virus, ma anche l'inquinamento e il traffico. Migliorare la qualità dell'aria significa migliori condizioni di salute per tutti noi, oggi ancor più necessarie per sconfiggere il Covid». E proprio sul fronte dello smog tira una brutta aria: da lunedì, infatti, la concentrazione media di pm 10 sta alzandosi, fino a 45,9 microgrammi per metro cubo, sfiorando quindi la soglia di allerta dei 50 mg/mc.

Il centrodestra in Comune, «soddisfatto per la sospensione della Ztl», si vanta «di aver avuto ragione» e fa pressing «per spegnere anche Area C». Frena il sindaco «perché c'è poi il problema dei parcheggi in centro». Tuttavia, le decisioni sono in continuo divenire perché il punto focale è la curva dei contagi. Irremovibili gli ambientalisti con il verde Carlo Monguzzi a ribadire un pensiero amaro: «Spegnere Area B non è una vittoria per nessuno».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 05:01

