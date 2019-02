L'Area B ai blocchi di partenza

Simona Romanò

La città è pronta alla nuove restrizioni imposte da Area B. Da lunedì Milano cambia aria e accende le prime 15 telecamere in altrettanti varchi: è la Ztl più grande d'Italia a basse emissioni inquinanti dove sono banditi i diesel. Comprende il 72% del territorio e il 95% della popolazione.

DIVIETI. Divieto di ingresso e di circolazione, pena la multa da 80 euro, ai veicoli benzina Euro 0 e diesel Euro 0, 1, 2, 3, da lunedì a venerdì, dalle 7,30 alle 19,30, festivi esclusi. Stop anche alle moto Euro 0, 1. A regime Area B conterà 187 telecamere in altrettanti varchi. Dal 1° ottobre 2019 le restrizioni coinvolgeranno anche gli Euro 4; dal 1° ottobre 2024 gli Euro 5 e dal 1° ottobre 2025 gli Euro 6.

CONTROLLI. Non solo telecamere. Anche la polizia locale sarà impegnata ai controlli all'interno dell'Area B e multerà i veicoli fuorilegge.

INFOPOINT. Da ieri è aperto alla stazione M1 Duomo (tutti i giorni, dalle 8,30 alle 16) con 16 sportelli per ricevere tutte le informazioni.

IL PORTALE. È attivo da ieri (anche se procedeva a singhiozzo per il boom di accessi) all'indirizzo https://areab.atm.it. sul quale è obbligatorio registrarsi per poi inserire la targa del proprio veicolo. Solo così è possibile verificare e controllare gli accessi effettuati e richiedere eventuale deroga. Naturalmente sarà possibile procedere alle pratiche anche attraverso il sito del Comune e di Atm.

BONUS. A tutti i cittadini che entreranno in Area B la prima volta sebbene non possano farlo sarà inviata una lettera a casa, senza far scattare la multa. Dovranno iscriversi al portale per usufruire di 50 accessi in un anno. Dopo il 50° passaggio irregolare arriverà la sanzione. Dal 2020, poi, i residenti e le imprese di Milano avranno 25 giorni all'anno di libera circolazione; tutti gli altri, invece, 5.

INCENTIVI. Il Comune, oltre ai 7 milioni di contributi per artigiani, piccole imprese e taxi, aprirà un bando nei prossimi giorni per i privati con un reddito Isee fino a 20mila euro: se rottamano il vecchio diesel possono ricevere un contributo fino a 2mila euro per acquistare una macchina usata più ecologica, una bici pieghevole, uno scooter elettrico o un abbonamento annuale di Atm scontato del 70% per due anni.

