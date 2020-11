L'ansia è stata la paura più grande durante il primo lockdown per il 30% degli anziani lombardi, che ha subito un peggioramento del proprio stato psicologico.

Lo rileva uno studio di Spi Cgil Lombardia con Istituto Mario Negri, ottenuto ascoltando 1480 over 65 residenti in Lombardia, di cui 647 donne e 817 uomini, con un'età media di 69 anni e un livello medio di istruzione. La maggior parte ha accusato pochi problemi fisici ma il 30% dichiara di aver subito un peggioramento del proprio stato rispetto al periodo precedente al lockdown. Durante la quarantena, tra le persone coinvolte nella ricerca, 636 hanno provato per lo più ansia, 450 impotenza di fronte alla situazione, 269 tristezza e un numero minore di persone spavento, confusione e rabbia. Un sentimento molto comune (60% degli intervistati) è rappresentato dal senso di isolamento e abbandono, per lo più causato dall'impossibilità di vedere i propri familiari.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA