L'anno scorso ha debuttato in casa, al Cenacolo. Contesto perfetto, ma difficilmente replicabile, viste le restrizioni necessarie alla conservazione del capolavoro.

Ora torna in scena in teatro, si perde il fascino unico del luogo, resta la sostanza magica di una narrazione poetica e civile. Stiamo parlano di Il miracolo della cena, lo spettacolo prodotto dal Piccolo per il cinquecentenario leonardesco e interpretato da una formidabile Sonia Bergamasco a servizio di un ritratto di donna davvero speciale, Fernanda Wittgens. A molti, forse, il suo nome dirà poco, ma a lei tutti i milanesi, e non solo, dovrebbero essere grati. Nata nel 1903, dopo la laurea in storia dell'arte, entra come operaia avventizia a Brera, conquistando la stima del suo direttore, Ettore Modigliani. Quando, nel 1938, in seguito alle leggi razziali, Modigliani viene allontanato, Wittgens gli subentra nell'incarico ma gli resta fedele. Durante la guerra, che attraversa da convinta antifascista, è instancabile nel proteggere il patrimonio artistico della sua città dalle bombe e dalle razzie naziste. Nel 1945, in una Milano devastata, Wittgens è in prima linea: sarà l'artefice della ricostruzione della Pinacoteca, del restauro del Cenacolo e dell'acquisizione della Pietà Rondanini di Michelangelo. Le dobbiamo molto, è importante ricordarla.

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

