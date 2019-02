L'anno scorso decisivi i rigori e le parate di Donnarumma

Massimo Sarti

MILANO - Sta per andare in scena il confronto n°19 in Coppa Italia tra Lazio e Milan. Sinora il bilancio sorride leggermente ai rossoneri con 8 vittorie, contro le 7 dei biancocelesti e 3 pareggi, tra cui i due 0-0 della doppia semifinale della scorsa stagione, con qualificazione ai rigori (ad oltranza) per il Diavolo proprio nella Capitale. Penalty decisivo del capitano ed ex romanista Romagnoli e due parate nella lotteria dal dischetto di Donnarumma, che ieri ha compiuto 20 anni. Tra i convocati, dopo oltre un mese, è tornato Reina, ma stasera giocherà ancora Gigio e sarà già la sua 153ª presenza ufficiale nel Milan. «È un fenomeno», ha ribadito l'ex plenipotenziario rossonero Adriano Galliani, ora amministratore delegato del Monza.

C'è poi il fenomeno Piatek, già a segno 8 volte in 3 gare di questa Coppa Italia, Genoa compreso. Furono capocannonieri con 9 centri (giocando però più partite) Lazzari (2005), Giordano (1987), Cecconi (1986), Francis (1985), Altobelli (1982) e Anastasi (1975): ecco il prossimo traguardo per il polacco. Il record è di Vialli nel 1989: 13 centri in 14 presenze.

